Strasbourg fonce sur un buteur à 25 M€

Le Racing Club de Strasbourg est amer. Après avoir donné la priorité à la Ligue Europa Conférence, les Alsaciens ont échoué en 1/2 finale face au Rayo Vallecano. Une déception pour l’écurie française, qui pointe actuellement à la huitième place du classement. Quelques jours plus tard, les coéquipiers de Diego Moreira ont encaissé un autre coup dur puisqu’ils ne joueront pas de compétition européenne en 2026-27. Ce qui risque d’avoir quelques conséquences sur le mercato d’été, durant lequel des départs sont attendus. Emmanuel Emegha va rejoindre Chelsea, où il a signé en début de saison. D’autres devraient suivre le mouvement comme Valentin Barco. Cela ne veut pas dire que le RCSA ne sera pas forcément ambitieux sur le marché des transferts.

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Surtout avec Chelsea et BlueCo qui veillent au grain. Hier, on a appris que Strasbourg a bouclé sa première recrue estivale. Son nom ? Diogo Sousa (20 ans). Ce milieu de terrain du Vitoria SC (D1 portugaise) va prochainement rejoindre l’Hexagone afin de passer la traditionnelle visite médicale et parapher ensuite son contrat. Il était courtisé par plusieurs écuries en Europe, mais le projet proposé par le RCSA a fait pencher la balance. Un coup à 10 M€ pour les Alsaciens, qui sont déjà en train de préparer le prochain. Cette fois-ci, c’est un avant-centre qui est dans leur viseur. Il faut dire que les Strasbourgeois ont besoin de sang neuf, entre le départ d’Emegha et la blessure de Joaquin Panichelli.

Strasbourg veut encore recruter en Espagne

C’est d’ailleurs en Espagne, là où les dirigeants français ont déniché l’attaquant argentin il y a un an du côté d’Alavés pour 17 M€, que le club regarde de nouveau. Cette fois-ci, c’est un attaquant de Levante qui est sur leurs tablettes. Selon Matteo Moretto, journaliste pour Radio Marca, Strasbourg étudie sérieusement la piste menant à Carlos Espi. Âgé de 20 ans, le joueur né en 2005 (il aura 21 ans le 24 juillet, ndlr) réalise une belle année au sein de l’écurie de Liga. Il totalise 25 apparitions toutes compétitions confondues, dont 12 dans la peau d’un titulaire. Soit un temps de jeu total sur la saison de 1258 minutes. Il faut noter qu’il a été 9 fois sur le banc sans entrer en jeu et qu’il a manqué 5 matches en raison d’une déchirure musculaire.

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En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises, dont 9 fois en Liga (0 assist). Grand, puisqu’il mesure 1m94, le natif de Tavernes de la Valldigna est redoutable dans la surface. Toutes ses qualités et son potentiel, puisqu’il n’a que 20 ans et qu’il est encore perfectible, font de lui un joueur très apprécié par Strasbourg. Mais le club français devra faire face à la concurrence du Barça et mettre de l’argent sur la table pour se l’offrir puisque son prix est fixé à 25 M€. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Carlos Espi, qui est international U20 espagnol, pourrait suivre le même chemin que Panichelli. On peut dire que ça a plutôt souri à l’Argentin avant sa grave blessure.