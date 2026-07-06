Coupe du Monde 2026 : les Bleus ont regardé ensemble Brésil-Norvège

Alors que l’équipe de France prépare son quart de finale face au Maroc ce jeudi, les joueurs de Didier Deschamps ont pris le temps de regarder ensemble la rencontre entre le Brésil et la Norvège (1-2). Un match riche en enseignements, marqué par la nouvelle démonstration d’Erling Haaland et par l’élimination précoce d’une Seleção pourtant attendue plus loin dans la compétition.

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Buteur à deux reprises, le Norvégien a frappé fort avec ses sixième et septième réalisations dans ce Mondial 2026. Des statistiques qui lui permettent de rejoindre Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi. De son côté, le Brésil quitte la compétition dès les huitièmes de finale, une élimination aussi précoce qui n’était plus arrivée depuis 1990. Une désillusion que les Bleus ont donc pu analyser, à quelques jours d’un choc déjà décisif pour leur parcours.