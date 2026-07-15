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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la réponse sèche de Pierluigi Collina à Didier Deschamps

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 0-2 Espagne
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Après l’élimination de la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne (2-0), Didier Deschamps avait exprimé ses doutes sur l’arbitrage de la rencontre, évoquant plusieurs « situations litigieuses » et questionnant publiquement le niveau de l’arbitre pour un match d’une telle importance. Des propos auxquels Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à la FIFA, a choisi de répondre.

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«En réponse aux propos de Didier Deschamps remettant en question la capacité de notre arbitre à officier lors de la demi-finale, la réponse de la Fifa est claire : 'Oui, absolument’. Nos arbitres sont de classe mondiale», a-t-il déclaré. Une réponse forte qui défend frontalement les officiels de la FIFA et réaffirme la confiance de l’instance dans ses arbitres de classe mondiale.

Pub. le - MAJ le
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