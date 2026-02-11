OM : les folles déclarations prémonitoires de Beye

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM s’active en coulisses pour trouver un successeur. Et selon nos informations, Habib Beye est en bonne posture. Comme un symbole, l’ancien entraîneur du Red Star, tout juste limogé de Rennes lundi, avait déjà fait des appels du pied aux Phocéens en 2021. « C’est mon club de cœur. Le club où j’ai passé les plus belles années, avec Strasbourg aussi en formation. La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal», avait-il déclaré à L’Equipe.

La suite après cette publicité

Comprenez-vous la décision de l'OM de limoger De Zerbi ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Même son de cloche dans un entretien datant de 2018 à Canal+ où il était consultant. «Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille. Mais hors de question de me renier pour obtenir un poste ici ou là. Tout le monde sait que l’OM est mon club de coeur. Eh bien, le consultant qui a le plus critiqué l’OM, c’est moi. J’y ai joué quatre ans et je connais très bien le club, je suis légitime». En attente d’accord total, le destin est sur le point de bien faire les choses pour Habib Beye.