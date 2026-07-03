Ces 11 stars libres qui pourraient faire le bonheur de nombreux clubs

Alors que le mercato estival a déjà officiellement ouvert ses portes, plusieurs cadors européens ont rapidement frappé fort. Le Real Madrid s’est notamment renforcé avec les arrivées de Bernardo Silva, d’Ibrahima Konaté et de Marc Cucurella, tandis que le Paris Saint-Germain a déjà acté le départ de Gonçalo Ramos et se dirige également vers celui de Kang-In Lee. Dans un marché toujours plus coûteux, de nombreux joueurs libres restent pourtant disponibles et représentent de véritables opportunités. Expérimentés ou prometteurs, capables d’apporter du talent, de la profondeur ou un leadership immédiat, ces profils ont un avantage de taille : ils peuvent être recrutés sans la moindre indemnité de transfert.

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Plusieurs joueurs libres ont déjà trouvé un nouveau point de chute cet été. Andrew Robertson s’est engagé avec Tottenham, Casemiro est tout proche de rejoindre l’Inter Miami de Lionel Messi, tandis que Robert Lewandowski a officiellement signé au Chicago Fire en MLS. Malgré ces mouvements de premier plan, le marché des joueurs sans contrat regorge encore de profils de qualité. Voici notre onze des meilleures opportunités à saisir gratuitement cet été.

GB : Yann Sommer (Inter Milan, Suisse, gardien de but 37 ans - 33 matches de Serie A cette saison)

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À 37 ans, le gardien suisse continue de faire mentir le temps. Auteur d’une nouvelle saison de très haut niveau sous les couleurs de l’Inter, avec à la clé un titre de champion d’Italie, Yann Sommer a une nouvelle fois démontré qu’il restait l’un des portiers les plus fiables du football européen. Titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions 2025 face au PSG, l’international helvète a confirmé qu’il possédait toujours les qualités qui font sa réputation : des réflexes exceptionnels sur sa ligne, une grande sérénité dans les moments importants, mais aussi une excellente qualité de relance, devenue indispensable dans le football moderne. Il représente une opportunité rare sur le marché pour un club à la recherche d’un gardien d’expérience capable d’être immédiatement performant au plus haut niveau.

DG : Raphaël Guerreiro (Bayern Munich, Portugal, latéral gauche 32 ans - 18 matches de Bundesliga cette saison)

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Raphaël Guerreiro reste une valeur sûre du football européen. Sacré champion d’Allemagne pour la deuxième saison consécutive avec le Bayern Munich, l’international portugais de 32 ans a encore rendu de précieux services à Vincent Kompany en disputant 29 rencontres toutes compétitions confondues, dont 18 en Bundesliga. Au-delà de son rôle de latéral gauche, l’ancien Lorientais a une nouvelle fois démontré toute sa polyvalence en étant utilisé au milieu de terrain ou sur les ailes, notamment lors des rotations opérées par son entraîneur. Capable d’évoluer à plusieurs postes sans perdre en efficacité, il s’est également distingué offensivement avec 6 réalisations. Non retenu avec le Portugal pour le Mondial 2026, Guerreiro semble désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre après une décennie passée en Bundesliga. Son expérience, sa qualité technique et sa polyvalence en font une opportunité particulièrement intéressante pour de nombreux clubs.

DC : Malang Sarr (RC Lens, Sénégal, défenseur central 27 ans - 33 matches de Ligue 1 cette saison)

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Alors que son avenir restait encore incertain ces derniers jours, le RC Lens a finalement officialisé le départ de Malang Sarr à l’issue de son contrat. Relancé de manière convaincante par Pierre Sage, le défenseur central gaucher a réalisé une saison pleine sous les couleurs lensoises, s’imposant comme un élément important de la charnière artésienne et participant activement à la belle dynamique du club. Mais avec le départ de l’ancien entraîneur lyonnais et la fin de son bail, l’aventure s’arrête pour le joueur de 27 ans. Passé par Nice, Chelsea et Porto, Sarr se retrouve désormais libre et n’a, pour l’heure, pas encore trouvé de destination pour la suite de sa carrière.

DC : John Stones (Manchester City, Angleterre, défenseur central 32 ans - 9 matches de Premier League cette saison)

Révélation de l’ère Pep Guardiola à Manchester City, le solide défenseur anglais participe actuellement à la Coupe du Monde 2026, où il a même créé la surprise en étant préféré à Harry Maguire dans la liste établie par Thomas Tuchel. Arrivé chez les Citizens en provenance d’Everton en 2016, il a disputé près de 295 rencontres sous le maillot mancunien, accumulant une expérience de très haut niveau en Premier League. Désormais en fin de contrat, il est libre de s’engager où il le souhaite et attire déjà l’attention de plusieurs clubs, notamment en Angleterre où son vécu et sa fiabilité défensive sont particulièrement recherchés. Une situation qui ne devrait pas laisser indifférents les grands d’Europe.

DD : Krépin Diatta (AS Monaco, Sénégal, latéral droit de 27 ans - 18 matches de Ligue 1 cette saison)

Actuellement engagé avec le Sénégal à la Coupe du Monde 2026, Krépin Diatta se retrouve désormais sur le marché après la fin de son aventure avec l’AS Monaco, où il s’était imposé comme un élément important du couloir droit ces dernières saisons. Joueur polyvalent par excellence, capable d’évoluer aussi bien en tant que latéral, piston ou ailier, le joueur de 27 ans a souvent été utilisé pour sa capacité à répéter les efforts et à apporter de la vitesse et de la percussion dans son couloir. Réputé pour sa fulgurance et son volume de jeu, il attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens, notamment en Turquie et en Premier League, alors qu’il arrive libre et sans indemnité de transfert. Une opportunité de marché évidente pour des équipes à la recherche d’un profil immédiatement opérationnel.

MC : Leon Goretzka (Bayern Munich, Allemagne, milieu de terrain de 31 ans - 31 matchs de Bundesliga cette saison)

Progressivement mis en retrait dans la rotation du Bayern Munich avec l’émergence de jeunes profils comme Aleksandar Pavlović, le milieu allemand de 31 ans reste un joueur d’expérience capable d’apporter du volume et de l’impact dans l’entrejeu, même si sa cote a légèrement évolué ces derniers mois. Déjà ciblé par Arsenal lors du dernier mercato hivernal, il sort également d’une Coupe du Monde 2026 frustrante avec l’Allemagne, éliminée dès les 16es de finale face au Paraguay, une désillusion au cours de laquelle il n’a pas assumé un tir au but décisif. Malgré ce contexte, il conserve une valeur sur le marché et serait désormais proche d’un départ vers le Chicago Fire en MLS, où il pourrait rejoindre Robert Lewandowski.

MC : Nabil Bentaleb (LOSC, Algérie, milieu de terrain de 31 ans - 26 matchs de Ligue 1 cette saison)

Véritable chef d’orchestre du milieu lillois, l’international algérien de 31 ans est totalement libre après une saison pleine marquée par 26 apparitions en Ligue 1, et se retrouve désormais face à un choix important pour la suite de sa carrière. En effet, plusieurs écuries se positionnent déjà, à commencer par l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, toutes deux attentives à son profil malgré des moyens financiers limités. La concurrence est toutefois bien plus large, avec des intérêts venus d’Arabie saoudite, du Qatar ainsi que de clubs de milieu de tableau en Premier League, prêts à tenter leur chance pour attirer un joueur d’expérience, libre et immédiatement opérationnel.

MC : Nabil Fékir (Al-Jazira Club, France, milieu de terrain de 32 ans - 19 matches en UAE Pro League cette saison)

Désormais libre de tout contrat, Nabil Fekir se retrouve à un tournant de sa carrière à 32 ans, fort d’un parcours marqué par son passage remarqué à l’Olympique Lyonnais, où il s’était imposé comme l’un des joueurs les plus talentueux de Ligue 1, avant de poursuivre sa trajectoire au Real Betis puis aux Émirats arabes unis. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France, il conserve une expérience internationale précieuse et un vécu du très haut niveau qui restent des atouts majeurs malgré son éloignement progressif de la scène européenne. Dans un mercato où les opportunités sans indemnité de transfert sont scrutées de près, son profil technique et son sens du jeu pourraient encore séduire plusieurs clubs, notamment en Ligue 1, où il pourrait apporter une contribution immédiate à une formation française, à l’image du retour réussi de Sofiane Boufal au Havre, lui aussi libre de tout contrat.

AG : Bamba Dieng (FC Lorient, Sénégal, attaquant de 26 ans - 22 matches de Ligue 1 cette saison)

Comme nous vous l’avions révélé, Bamba Dieng n’a pas prolongé son contrat avec le FC Lorient et est donc complètement libre de tout contrat, malgré une saison plutôt convaincante sous les couleurs merlus. Auteur d’un exercice abouti avec 15 buts en 25 matchs, dont 5 réalisations en Coupe de France, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a nettement amélioré son rendement et battu son précédent record personnel établi lors de la saison 2021-2022 à l’OM. À 26 ans, le Sénégalais sort également d’une deuxième partie de saison très solide et voit naturellement son profil attirer l’attention, d’autant que Lorient avait tenté de le prolonger sans parvenir à trouver d’accord.

AD : Paulo Dybala (AS Roma, Argentine, attaquant de 32 ans - 22 matches de Serie A cette saison)

Paulo Dybala se retrouve aujourd’hui dans une situation particulièrement floue sur le marché, alors que son contrat avec l’AS Roma est arrivé à échéance et que son avenir demeure totalement incertain. Longtemps annoncé du côté de Boca Juniors, un retour en Argentine n’est plus la seule option envisagée, une prolongation en Italie restant également possible selon l’évolution des discussions. En attendant, l’international argentin, absent de la Coupe du Monde 2026 avec l’Albiceleste, a récemment entretenu le suspense en déclarant qu’il était encore sous contrat avec la Roma jusqu’à la fin du mois et qu’il ne souhaitait pas s’exprimer davantage par respect pour son club, expliquant simplement ne pas avoir encore pris de décision concernant son futur. Une situation floue, qui devrait rapidement attirer l’attention de plusieurs clubs capables de lui offrir un rôle majeur.

BU : Dušan Vlahović (Juventus, Serbie, attaquant de 26 ans - 19 matches de Serie A cette saison)

À seulement 26 ans, Dušan Vlahović apparaît comme l’un des numéros 9 les plus talentueux actuellement disponibles sur le marché, ce qui en fait une opportunité majeure pour de nombreux grands clubs européens. Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, le buteur serbe avait finalement poursuivi son aventure à Turin la saison passée, où il s’est rapidement imposé malgré quelques pépins physiques, terminant avec 10 buts en 13 titularisations. Le Barça, en quête d’un nouvel avant-centre, aurait même été approché par son entourage. La Juventus, de son côté, n’a pas souhaité répondre à ses exigences salariales pour une prolongation, préférant anticiper son départ. Le club turinois active donc plusieurs pistes offensives, dont celle menant à Randal Kolo Muani.