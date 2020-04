Liga : Javier Tebas menace encore les clubs

«Si un club refuse de jouer ? Il aura son dossier disciplinaire, et celui à la fédération. Quand ils (les pouvoirs publics) nous donnent l'ordre de pouvoir jouer et qu'il y en a un qui ne veut pas jouer, c'est comme une absence. Ils resteront chez eux. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de décisions. Il faut être très prudent.» Interrogé récemment sur la possible reprise des compétitions et le fait que certaines équipes pourraient ne pas jouer, le président de La Liga Javier Tebas avait été très clair. Mais ce dimanche, l'Espagnol de 57 ans est allé encore plus loin dans son développement. Les formations pourraient en effet perdre des points, voire plus.

«Lorsque la Fédération espagnole de football nous donnera l'ordre de rejouer au football, s'il y a des équipes qui ne veulent pas jouer, cela sera traité comme une absence. Tout d'abord, trois points seront retirés, puis potentiellement plus selon les règles. Ils rentreront chez eux. Par exemple, en Liga, si une équipe ne veut pas jouer, cela affectera les 19 autres. Cela affecte la situation de celles qui veulent jouer. Vous ne pouvez pas prendre ces décisions individuellement. Les dommages qu'elles peuvent causer aux autres seront plus importants que le bénéfice qu'elles pourraient tirer sans jouer. Vous devez faire très attention à cette question, étant donné les dommages qu'elle pourrait causer, non seulement aux clubs, mais à toute l'industrie», a expliqué Javier Tebas. Le message est passé...