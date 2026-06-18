CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

La première journée de phase de groupe de ce Mondial touché à sa fin, mais la suite s’annonce encore plus passionnante. Hier soir, le Portugal a été tenu en échec par la RD Congo (1-1), quand l’Angleterre s’est imposée avec la manière face à la Croatie (4-2). Cette nuit, le Ghana et la Colombie ont fermé la marche en battant respectivement le Panama (1-0) et l’Ouzbékistan (4-2). La deuxième journée s’ouvre ce soir avec une rencontre entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, deux pays dos au mur après s’être inclinés lors de leur entrée en lice. Le match sera à suivre à 18h00 sur M6 et beIN SPORTS.

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A 21h00, la Suisse défiera la Bosnie-Herzégovine dans le groupe B. Les deux nations avaient été tenues en échec par le Qatar et le Canada lors de la première journée. M6 et beIN SPORTS se partageront également la diffusion de cette rencontre. Le match entre le Qatar et le Canada, qui concerne la même poule, sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS à minuit, tout comme Mexique - Corée du Sud à 3h00.

Jeudi 18 juin :

-à 18h (heure française) - Groupe A : Tchéquie - Afrique du Sud (beIN SPORTS, M6)

-à 21h (heure française) - Groupe B : Suisse - Bosnie-Herzégovine (beIN SPORTS, M6)

Vendredi 19 juin :

-à 00hOO (heure française) - Groupe B : Canada - Qatar (beIN SPORTS)

-à 3h (heure française) - Groupe A : Mexique - Corée du Sud (beIN SPORTS)