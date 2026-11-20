L’OM a retrouvé des résultats et ça commence par une défense qui prend moins de buts. Outre le système collectif mis en place, Bruno Genesio est parvenu à obtenir une certaine cohérence tactique, bien aidé par le retour en forme d’un élément longtemps blessé la saison passée, Nayef Aguerd. Absent toute la seconde partie de saison, le défenseur marocain a même dû faire une croix sur le Mondial où il aurait probablement été titulaire avec les Lions de l’Atlas. La déception a été avalée, le fait de rester à Marseille cet été n’a pas été un problème non plus, malgré les rumeurs, et cela enchante son entraîneur, qui le connaissait déjà bien pour avoir déjà collaboré ensemble au Stade Rennais.

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«Il a surtout digéré sa longue blessure et toute l’incertitude qui en était liée, détaille le coach avant la réception du Mans dimanche soir au Vélodrome (20h45). La blessure dont il souffrait était encore plus difficile à vivre parce qu’il ne savait pas quand il allait pouvoir reprendre, il y avait aussi l’échéance de la Coupe du Monde. Le fait qu’il ne soit pas parti, je ne pense pas que ce soit un problème pour lui. Il faisait partie des joueurs qui avaient envie de travailler avec moi. L’importance pour l’équipe, on le voit aujourd’hui : la vitesse qu’il peut dégager, ses sorties de balle, dans les duels aériens. Il lui reste à marquer 4-5 buts. C’est forcément un plus. Je n’ai jamais douté de son niveau, je savais qu’il allait revenir, physiquement et mentalement.»