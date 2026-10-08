L’agent de Gianluigi Donnarumma lâche un scoop sur le scandale Manchester City

À quelle sauce va être mangé Manchester City ? Reconnu coupable de 114 infractions financières, le club anglais risque très gros. S’il compte sur la pression diplomatique des Émirats arabes unis sur l’Angleterre pour éviter une catastrophe, la Premier League ne peut se permettre d’imposer des sanctions minimes à l’encontre d’un club au cœur du plus gros scandale de l’histoire moderne du championnat anglais.

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En attendant de connaître ces fameuses sanctions, une question se pose : que feront les stars du club en cas de très mauvaises nouvelles ? Ces derniers jours, les médias britanniques ont révélé que les Cityzens étaient accusés d’avoir volontairement omis de préciser à leurs recrues estivales qu’ils connaissaient déjà le verdict défavorable de la Premier League. Peut-on craindre un exode massif des joueurs d’Enzo Maresca, surtout si une relégation est entérinée ?

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Donnarumma a reçu des garanties

Sans surprise, les représentants des joueurs ont sans doute déjà épluché le contrat de leur protégé afin d’anticiper toute action possible. Cependant, l’agent d’une des stars de l’équipe s’est montré plutôt confiant. Interrogé par Radio Napoli Centrale, Enzo Raiola, le représentant du gardien italien Gianluigi Donnarumma (27 ans), a dévoilé que Manchester City avait déjà fait passer des messages à ses ouailles.

« Est-ce que le chaos à Manchester City peut changer quelque chose ? Non, cela ne changera rien pour nous ni pour Gigio. Des informations circulent de temps à autre. Le club s’est entretenu avec Gigio, tout le monde est serein. Il y a maintenant des matchs importants contre Liverpool et le PSG, puis la justice sportive suivra son cours. Mais Gigio a reçu des garanties de la part de Manchester City. » Pour rappel, Donnarumma est sous contrat jusqu’en 2030.