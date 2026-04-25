OL : la réaction à chaud du héros Corentin Tolisso

L’entrée de Corentin Tolisso a tout changé à l’OL. Contrarié par Auxerre qui tenait alors le match nul, le club lyonnais l’a finalement emporté (3-2), grâce à la venue sur le terrain de Corentin Tolisso. De retour de blessure, le milieu a fait son apparition à l’heure de jeu pour marquer dans la foulée et redonner l’avantage à son équipe, avant de délivrer un ballon parfait pour le second personnel du jour de Yaremchuk. « Il fallait que j’essaye d’apporter le plus d’énergie possible à l’équipe. Ça a bien fonctionné, tant mieux », a réagi le héros de l’OL sur beIN Sports.

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« Il fallait valider le résultat au Parc, ça passait par une victoire aujourd’hui. On savait qu’ils allaient jouer bloc bas, compact, on a essayé de faire comme on pouvait, poursuit le capitaine des Gones. On ouvre le score, malheureusement, on prend le but sur coup de pied arrêté sur leur seule occasion. En seconde période, on n’a pas lâché et on est récompensé. Je suis un peu déçu de prendre ce second but, mais le plus important, ce sont les trois points et il y a un gros match la semaine prochaine. » Il faudra en effet recevoir un concurrent direct en la personne du Stade Rennais.