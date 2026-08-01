Chelsea a frôlé la relégation !

Chelsea a évité le pire dans l’affaire des irrégularités liées à son ancienne direction sous Roman Abramovich. Selon les éléments du dossier entre le club et la Fédération anglaise, une sanction pouvant atteindre 15 points de retrait avait été envisagée, une peine qui aurait pu coûter très cher aux Blues et même les envoyer en Championship si elle avait été appliquée lors de la saison 2025-2026. Finalement, le fait que le club se soit lui-même signalé auprès des instances et ait coopéré avec l’enquête a permis de réduire considérablement la sanction selon le Daily Mail.

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Initialement condamnés à un retrait de six points avec sursis et à une amende de 10 millions de livres pour 74 infractions liées notamment à des paiements à des agents non enregistrés entre 2011 et 2018, les Blues ont finalement obtenu l’annulation de cette sanction sportive après appel. Chelsea devra uniquement régler l’amende, tandis qu’une interdiction de recrutement de deux fenêtres de mercato a été ajoutée, mais reste également suspendue jusqu’en 2027. Une décision qui met fin à plusieurs années de procédures concernant la période Abramovich.