Le Havre : la grosse mise au point de Didier Digard après ses paroles à chaud

«Si on en reste là après ce geste, le foot, ce sera sans moi. Je suis trop éloigné de cette société et de ce qu’on laisse passer aujourd’hui. » C’est par ces mots que Didier Digard avait fait entendre la possibilité de se retirer du football, juste après le match entre Toulouse et Le Havre début novembre (0-0). Au sortir de la rencontre, l’entraîneur havrais avait exprimé son indignation en réponse au geste du Toulousain Aron Dönnum, qui avait agité sa main devant son nez face au Havrais Samuel Ebonog. Un geste déplacé, que beaucoup avaient même qualifié de "raciste".

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Didier Digard est revenu sur cet épisode, laissant entendre qu’il avait parlé sous le coup de l’émotion : «si ce type d’événement peut me pousser à arrêter le foot ? Non. Là, ç'a été repris, on n’accepte pas tout. Je veux juste que le foot continue d’être ce sport merveilleux d’intégration, de vivre ensemble, contre toutes les discriminations, a-t-il indiqué, avant de poursuivre sur le caractère raciste, ou non, du geste. Si ce geste était forcément de la discrimination ou du racisme ? Non, je n’ai jamais dit cela. J’ai simplement dit que ce geste ne pouvait pas être sur un terrain. En fait, c’est le journaliste qui a tourné ça (de cette manière). J’ai répondu que si ce n’est pas du racisme, c’est au minimum humiliant et rabaissant. C’est tout. Mais penser à la place du joueur, c’est impossible ! Je n’ai pas demandé sa sanction, rien.» Il a également ajouté qu’il était ouvert pour discuter de la suite avec son président Roussier, alors que son contrat à la tête du HAC expire en juin prochain.