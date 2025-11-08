PSG : le clin d’œil de Luis Enrique à Paulo Fonseca

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais avec une équipe globalement largement remaniée. Luis Enrique va devoir composer avec de nombreux absents et devra réussir à aligner un onze suffisamment solide pour déjouer la tactique lyonnaise de Paulo Fonseca. S’il n’est toujours pas autorisé à revenir sur un banc, le coach portugais est très apprécié de son homologue espagnol.

En conférence de presse, Luis Enrique a glissé un petit mot pour Paulo Fonseca. « L’idéal, c’est de gagner le match contre une bonne équipe et un très bon entraîneur que j’aime. C’est un moment spécial. C’est le moment de montrer notre résilience », a-t-il ainsi lancé. L’intéressé appréciera ce petit geste classe.