PSG : Luis Enrique trouve la défaite "incroyable" contre Rennes

L’après-Habib Beye a été parfaitement négocié par le Stade Rennais, qui s’est offert le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, lors de cette 22e journée (3-1). Une victoire marquante pour les Bretons, qui relancent totalement leur dynamique après une semaine compliquée, tandis que le PSG marque un sérieux coup d’arrêt. Paris pourrait céder la première place à Lens et n’aborde pas dans les meilleures dispositions son barrage crucial face à Monaco, en Ligue des Champions, dans quelques jours.

Après la rencontre, le coach parisien a affiché son incompréhension face au scénario : «c’est incroyable parce qu’on a créé beaucoup de choses, on a presque 4 xG et on n’a marqué qu’un seul but. C’était pareil contre Marseille. Il faut marquer et on a manqué d’efficacité». Frustré, il a reconnu que le championnat était exigeant et que ses joueurs devaient faire mieux dans les deux surfaces. Interrogé sur les mots de Dembélé, il a préféré calmer le jeu. «Il y a beaucoup d’émotions après un match. Je ne veux pas parler de cas individuels. C’est normal d’être frustré. Quand tu rates autant d’occasions et que tu perds comme ça, les adversaires pensent qu’ils peuvent gagner. On ira à Monaco en espérant montrer autre chose en termes d’efficacité».