Achraf Hakimi au chevet d’Azzedine Ounahi après son opération

Victime d’une grave blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois avec le Panathinaikos, Azzedine Ounahi a été opéré avec succès ce jeudi. Une intervention chirurgicale destinée à réparer le tendon du biceps fémoral de sa jambe droite, comme l’a annoncé le club grec dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Mais au-delà de cette opération, c’est surtout l’identité de son premier visiteur qui a retenu l’attention. En effet, Achraf Hakimi a tenu à se rendre personnellement au chevet de son compatriote pour lui apporter son soutien dans cette période difficile.

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« Azzedine Ounahi a été opéré avec succès aujourd’hui pour réparer le tendon de son biceps fémoral droit, et son premier visiteur était quelqu’un d’un calibre tout aussi élevé : Achraf Hakimi ! », s’est réjoui le Panathinaikos sur ses réseaux sociaux. Le club athénien a également apporté des précisions sur l’équipe médicale mobilisée pour cette intervention. Aux côtés de Haris Lalos, médecin du club, figuraient notamment Nicolas Lefèvre, chirurgien orthopédique, ainsi que Christophe Baudot, médecin de la sélection marocaine et consultant médical au Paris Saint-Germain. Désormais, Ounahi va devoir entamer une longue période de rééducation avant de pouvoir retrouver la compétition. En attendant, le milieu marocain pourra compter sur le soutien de ses proches et de ses partenaires en sélection, à commencer par Achraf Hakimi.