La nouvelle n’est pas passée inaperçue hier soir. L’Olympique de Marseille va bel et bien quitter La Commanderie, son illustre centre d’entraînement rebaptisé centre Robert-Louis-Dreyfus après le décès de l’emblématique propriétaire du club. Et si l’OM plie bagage, c’est pour aller du côté de Trets, une commune comptant 11 000 âmes située à 45 minutes de Marseille, mais à seulement 25 minutes d’Aix-en-Provence, là où vivent de nombreux joueurs du club.

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Ce déménagement coûtera environ 70 M€ au club phocéen qui souhaite, à l’instar de nombreuses autres grandes écuries européennes, se doter d’un centre d’entraînement plus spacieux et surtout plus moderne. Sur le papier, rien d’anormal. Sauf que l’arrivée potentielle de l’OM à Trets n’enchante pas tous les Tretsois selon La Provence. Si le maire DVD, Pascal Chauvin, est l’un des ardents partisans du projet, ses opposants dénoncent « un projet mené dans l’opacité et qui viserait à renflouer les caisses de la municipalité, au détriment de l’environnement et de l’activité agricole ».

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«L’OM, ça reste l’OM»

Le quotidien explique en effet que la mairie de Trets avait acheté ce terrain en 2010 avec l’objectif de préserver cette réserve agricole et naturelle. Certains agriculteurs locaux utilisent d’ailleurs toujours une partie de la parcelle. Installer le nouveau centre d’entraînement de l’OM sur ces terres reviendrait donc à renier l’objectif initial. « Il y a un vrai manque de transparence sur ce dossier depuis trop longtemps. (…) Si cela se fait, cela va enlever des terrains agricoles, et rendre encore plus imperméable la zone, déjà bien urbanisée et souvent inondée », a confié l’opposante Myriam Lorcet au journal.

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Et le maire dans tout ça ? Interrogé par le quotidien, Pascal Chauvin n’a laissé aucun doute sur ses intentions vis-à-vis des contestataires. « L’OM, ça reste l’OM. Ça reste l’OM en France, ça reste l’OM en Europe, voire même dans le monde. Qu’on ne vienne pas me dire qu’au nom de la terre agricole, il faut tout rejeter. Aujourd’hui, ça fait débat pour 13 hectares de terre agricole, alors que nous avons dans la plaine de Trets plus de 80 hectares de terres qui ne sont pas travaillées. » C’est dit !