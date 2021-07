Amical : l'Atlético de Madrid renverse Wolfsbourg

Battu par Salzbourg mercredi dernier (1-0), l'Atlético de Madrid voulait rebondir dans sa préparation. Pour cela, les Colchoneros croisaient le fer avec le club allemand de Wolfsbourg. Et les Loups ont bien débuté le match avec l'ouverture du score de Wout Weghorst (39e) en fin de première période.

Au retour des vestiaires, l'Atlético a sur réagir puisque Borja Garcés a égalisé (69e). Mieux, Ricard Sanchez a inscrit un second but en fin de match (85e). Les champions d'Espagne en titre s'imposent 2-1 et se rassurent.