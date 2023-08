Inter : Javier Zanetti se paie Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

L’attitude de Romelu Lukaku passe mal du côté de l’Inter Milan. Prêté par Chelsea lors de l’exercice précédent (37 matchs, 14 buts, 7 passes décisives toutes compétitions confondues), l’attaquant belge était pendant un temps annoncé très proche de s’installer définitivement à Milan. Or les médias italiens n’ont pas tardé à véhiculer la rumeur selon laquelle il serait entré en parallèle en discussion avec la Juventus Turin. Celle-ci s’est petit à petit confirmée dans la mesure où les Bianconeri cherchent actuellement à boucler le transfert du joueur de 30 ans. En Lombardie, le coup de Trafalgar de l’ex-joueur de Chelsea provoque l’indignation des supporters intéristes mais aussi des dirigeants à l’image de Javier Zanetti.

L’emblématique capitaine des Nerazzurri (858 matchs entre 1995 et 2014), désormais reconverti au poste de vice-président de l’Inter Milan, ne s’est pas privé de critiquer le comportement du buteur des Diables Rouges lors d’une interview accordée à la Gazetta dello Sport. « Lukaku nous a trahis, nous sommes très déçus. Pour ce que l’Inter a fait pour lui, nous nous attendions à un autre type de comportement, en tant que professionnel mais aussi en tant qu’homme. Personne n’est plus grand que le club et dans la construction d’une équipe, vous devez toujours considérer que vous vous mettez au service du vestiaire », a déploré l’Argentin.