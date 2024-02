Theo Hernandez réagit à l’avenir de Kylian Mbappé

Passé par le Real Madrid durant deux ans, Theo Hernandez conserve une certaine cote d’amour au club. Il ne ferme pas la porte à un retour d’ailleurs, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec l’AC Milan. En cas de retour dans la capitale madrilène, il pourrait être le coéquipier d’un certain Kylian Mbappé, lequel a déjà dit oui au club espagnol pour la saison prochaine, d’après nos informations dévoilées le 7 janvier dernier.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à AS, le Milanais a été interrogé à ce sujet et s’est dit persuadé que l’attaquant de l’équipe de France fera le bon choix. Oui mais lequel ? «Je ne lui ai jamais posé la question, mais Kylian est intelligent et je suis convaincu qu’il prendra la bonne décision pour sa carrière professionnelle», ajoutant même après une seconde question sur le sujet. «En fin de compte, le plus important est de se sentir épanoui et heureux.»