Ligue 2 : le coup de sang de Jonas Martin, qui tente de frapper un supporter

Une scène particulièrement tendue s’est produite vendredi soir à l’issue de la rencontre de Ligue 2 entre Sochaux et Boulogne-sur-Mer (1-1), comptant pour la 8e journée de championnat. Jonas Martin, milieu de terrain expérimenté de Boulogne, a tenté de frapper un supporter adverse à l’extérieur du stade Auguste-Bonal. Sur une vidéo rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit l’ancien joueur de Strasbourg et de Rennes se précipiter vers un individu pour lui asséner un coup de poing, finalement esquivé par ce dernier. Un témoin de la scène, visiblement surpris par la réaction du joueur de 36 ans, lance alors : « oh Jonas, ça va pas ? » Selon Le Parisien, le supporter sochalien aurait multiplié les insultes à l’encontre du milieu de terrain durant une grande partie de la rencontre, ce qui pourrait expliquer son énervement au coup de sifflet final, sans pour autant justifier son geste.

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💥 Jonas Martin ÉNERVÉ après #FCSMUSBCO (1-1) 😬❤️🖤 Le joueur de Boulogne s’en serait pris à un homme ayant insulté sa famille pendant le match. 🎥 @Nic0_OM https://t.co/LeCqSkMjjp — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) October 10, 2026

Cet incident intervient dans un contexte sportif compliqué pour Boulogne-sur-Mer, actuellement 17e de Ligue 2 et en position de relégable. Originaire de Besançon, à quelques kilomètres de Sochaux, Jonas Martin retrouvait également une région qu’il connaît particulièrement bien. Quelques instants avant l’altercation, le joueur aux près de 300 apparitions en Ligue 1 avait pourtant tenu des propos élogieux sur l’ambiance du stade Auguste-Bonal. « Je suis originaire de pas loin d’ici, c’est un plaisir de voir cette ambiance, cette mentalité où ils ont acclamé Fatar et Lecolier, deux anciens de chez eux ». Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2019, Martin n’a pour le moment pas réagi publiquement à la diffusion de ces images. Son club, Boulogne-sur-Mer, n’a pas non plus communiqué sur cet incident.