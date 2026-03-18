La décision de la CAF a fait parler au Real Madrid

La nouvelle est tombée dans la soirée de mardi, pendant la deuxième période des rencontres de Ligue des Champions. Si ces rencontres étaient plutôt calmes, la décision de la CAF d’enlever le titre au Sénégal, et donc de sacrer le Maroc, a tout de suite mis le feu au monde du football. Forcément, du côté du Sénégal, on l’a clairement mauvaise, et les réactions sont nombreuses…

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Et les joueurs du Real Madrid ont aussi été secoués par cette nouvelle. Comme l’indique la Cadena SER, la nouvelle a choqué le vestiaire merengue. Elle est arrivée aux oreilles des joueurs présents sur le banc de touche du Real Madrid pendant la deuxième période. Remplacé à un peu plus de vingt minutes de la fin, Brahim Diaz, le seul Marocain qui a disputé le tournoi côté madrilène, a été mis au courant par ses partenaires.

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Les Madrilènes heureux pour Brahim

Bien que discret, il n’a logiquement pas caché sa joie ni ses sourires, et les coéquipiers qui l’entouraient l’ont félicité. Les Merengues encore présents sur la pelouse n’avaient cependant pas eu écho de la nouvelle jusqu’au coup de sifflet final, à l’image d’un Aurélien Tchouameni qui a été mis au courant de l’affaire par le journaliste qui l’a interrogé en zone mixte. « Vraiment ? Je ne sais pas quoi vous dire, je suis sûr que Brahim va être content, mais je ne sais pas pourquoi c’est arrivé ou ce qu’il s’est passé. Mais si Brahim est champion d’Afrique, on va lui offrir un cadeau avec toute l’équipe », confiait-il, un peu incrédule. Nul doute que par la suite, en interne, la nouvelle a été largement commentée.

Très apprécié dans le vestiaire madrilène, et proche de Kylian Mbappé notamment, Brahim Diaz a donc vécu une soirée de rêve mardi : une qualification en quarts de Ligue des Champions alors que tout le monde donnait Manchester City vainqueur, et un titre de champion d’Afrique, avec deux mois de décalage certes, mais qui relègue désormais, dans l’attente de l’appel sénégalais, sa panenka ratée au rang de mauvais souvenir…