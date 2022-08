OL : Peter Bosz envoie un message aux jeunes

En conférence de presse ce mercredi avant le match face à Troyes dans deux jours, Peter Bosz a été questionné sur les jeunes talents lyonnais. Le coach néerlandais a avoué être heureux de collaborer avec les joueurs formés chez les Gones et qui ont l'ADN OL. Ce qui colle parfaitement avec le nouveau projet mis en place pas la direction rhodanienne.

«C'est vrai que l'on parle de l'Ajax et certainement pour l'OL, le centre est très important pour les deux clubs. Presque tous les ans il y a des jeunes qui jouent chez les pros qui deviennent ensuite de grands joueurs en Europe. Quand j'ai signé, le président m'a aussi dit que l'Académie était très importante à l'OL. C'est très important pour nous et je suis très heureux depuis un an d'avoir pu faire débuter des jeunes comme Malo Gusto, Lukeba. On a aussi Maxence Caqueret, Cherki ou ceux qui sont revenus. On a aussi Bradley Barcola et Mohamed El Arouch. Je suis content de travailler avec des jeunes au début de leur carrière pour leur montrer la bonne direction». Le message est passé !