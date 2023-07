Sergio Ramos n’a pas d’offre officielle

Libre depuis son départ du PSG, Sergio Ramos (37 ans) imaginait qu’il trouverait plus facilement un nouveau challenge. Mais ce n’est pas vraiment le cas. Le défenseur s’est proposé à Séville. Mais les Andalous ont décliné la proposition. L’Arabie saoudite a été cité comme un point de chute. Mais aucune écurie de Saudi Pro League n’a enclenché la deuxième. De son côté, SR4 a dit non à Flamengo qui a tâté le terrain.

Il reste donc la MLS où il a été cité à l’Inter Miami. Mais la franchise de David Beckham a déjà pas mal recruté de joueurs. AS explique que le Los Angeles FC, qui cherche de nouvelles stars pour concurrencer Miami, est séduit. Mais la franchise de Major League Soccer n’a fait aucune offre pour l’instant selon AS. Le média ibérique ajoute que le joueur n’a pas reçu de proposition officielle sur la table cet été et qu’il a de grandes chances de quitter l’Europe si jamais un club passe à l’offensive. De quoi inquiéter le joueur qui s’attendait à avoir plus de courtisans.

