LdC : Daniel Riolo tacle le LOSC après sa défaite contre le Betis

Daniel Riolo n’a pas été convaincu par les explications avancées après la défaite de Lille face au Betis (2-3) en Ligue des Champions. Dans l’After Foot, le journaliste a notamment balayé l’argument du manque d’expérience européenne pour expliquer les difficultés des Dogues. « Le manque d’expérience en Ligue des Champions, ça fait des années que ça ne veut plus rien dire. Ce sont de fausses excuses. Lille a mal géré ce match », a-t-il estimé. Pour Riolo, le LOSC avait surtout les moyens de faire beaucoup mieux face à un adversaire qu’il considère largement à sa portée.

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Le journaliste s’est d’ailleurs montré particulièrement sévère avec le niveau du Betis : « le Betis est une équipe faiblarde qui s’en tire bien grâce à l’expulsion de Mbappé. » Ethan Mbappé avait été exclu directement à la 56e minute après intervention de la VAR pour un geste sur Natan, laissant Lille à dix dans une rencontre finalement remportée 3-2 par les Espagnols. Une soirée frustrante pour les hommes de Davide Ancelotti, qui avaient montré de bonnes choses mais ont payé cher leurs erreurs et leur mauvaise gestion des moments importants de la rencontre.