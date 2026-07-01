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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le but d’Habib Diarra qui lance le Sénégal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Habib Diarra face à l'Irak @Maxppp

C’est le Sénégal qui a pris le meilleur départ dans ce 16e de finale contre la Belgique. Les Lions de la Teranga ont été récompensés de leur début de rencontre par ce but d’Habib Diarra dès la 25e minute. C’est déjà son 2e dans cette compétition.

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Le milieu de terrain de Sunderland s’est montré plus prompt à récupérer ce ballon traînant dans la surface belge, après que le centre de Mané ait trouvé la tête de Sarr sur le poteau. Courtois s’était jeté et sa défense n’a pas vraiment suivi.

Pub. le - MAJ le
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