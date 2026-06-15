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Gianni Infantino veut organiser un match Palestine-Israël

Par Matthieu Margueritte
Gianni Infantino, président de la FIFA @Maxppp

Gianni Infantino est-il, à l’instar de Donald Trump, obnubilé par le rêve de recevoir un jour le prix Nobel de la Paix ? En attendant, The Athletic révèle que le président de la FIFA espère organiser un match qui ferait énormément parler.

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La FIFA organise nouveau festival pour les U15, qui doit se dérouler aux États-Unis en septembre prochain, et qui est ouvert aux 211 fédérations membres de la FIFA, y compris la Russie. Et la FIFA aimerait donc que le match d’ouverture de ce nouveau tournoi soit un Palestine-Israël.

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