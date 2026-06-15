Gianni Infantino veut organiser un match Palestine-Israël

Gianni Infantino est-il, à l’instar de Donald Trump, obnubilé par le rêve de recevoir un jour le prix Nobel de la Paix ? En attendant, The Athletic révèle que le président de la FIFA espère organiser un match qui ferait énormément parler.

La suite après cette publicité

La FIFA organise nouveau festival pour les U15, qui doit se dérouler aux États-Unis en septembre prochain, et qui est ouvert aux 211 fédérations membres de la FIFA, y compris la Russie. Et la FIFA aimerait donc que le match d’ouverture de ce nouveau tournoi soit un Palestine-Israël.