Ligue 1

Nice : la réaction dépitée de Charles Vanhoutte

Par Tom Courel
Lyon 2-0 Nice

Ce soir, les Aiglons sont sortis la tête basse face aux Lyonnais. En effet, la défaite de Nice face à l’OL pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 semble difficile à encaisser (2-0), et elle continue de faire mal aux joueurs de Claude Puel. Par ailleurs, à la fin de la rencontre, Charles Vanhoutte (27 ans), le milieu de terrain de la formation sudiste, a semblé très déçu du résultat au micro de Ligue 1+.

« Si tu ne gagnes pas, c’est impossible d’être satisfait, les occasions, c’est bien, mais on encaisse des buts trop facilement ». Des propos qui vont certainement laisser des traces, après ce nouveau revers fatal face à la troupe de Paulo Fonseca. Malgré une belle prestation et un long combat de la part du Belge, rien n’a souri à ses coéquipiers, trop peu hargneux et décisif.

Pub. le - MAJ le
