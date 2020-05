Bundesliga : le gouvernement favorable à une reprise en mai

Alors qu'un redémarrage de la Bundesliga était envisagé le 9 mai prochain, Angela Merkel, la chancelière allemande, a reporté toute décision concernant le sujet à ce mercredi (6 mai), date de la réunion entre le gouvernement fédéral et des présidents de régions. Au cours d'une interview accordée au quotidien Bild ce dimanche, le ministre de l'Intérieur (et des Sports) outre-Rhin, Horst Seehofer, a rejeté l'idée que les clubs aient accès à des tests de dépistage réguliers lorsque la saison reprendra. Mais il s'est dit favorable à une reprise du Championnat au mois de mai, sous certaines conditions.

«Je trouve le calendrier proposé par la Ligue allemande de football (DFL) plausible et je soutiens un redémarrage en mai. S’il y a un cas de coronavirus au sein d’une équipe ou de son encadrement, le club dans son ensemble, et éventuellement aussi l’équipe contre laquelle il a jouée en dernier, devront se mettre en quarantaine pendant deux semaines. Il continuera donc à y avoir des risques pour le calendrier et pour le classement», a toutefois prévenu Horst Seehofer dans les colonnes du quotidien allemand. Vendredi, Cologne a fait état de trois nouveaux cas de Covid-19 dans ses rangs alors que les équipes de Bundesliga sont autorisées à s'entraîner de manière adaptée depuis le 6 avril dernier.