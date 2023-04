LdC : Roger Schmidt pousse un sacré coup de gueule contre arbitrage

Fin de série pour Benfica. Invaincu jusqu’ici en Ligue des Champions cette saison, le club lisboète a concédé mardi son premier revers face à l’Inter Milan (0-2), en quart de finale aller de la compétition. Malgré plusieurs situations et le soutien de leur public, les Águias ont dû s’incliner sur un coup de tête de Nicolò Barella puis un penalty de Romelu Lukaku. Après la rencontre, l’entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, n’a d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt les décisions de l’arbitre de la rencontre, Michael Oliver.

«En Italie, nous devrons gagner. Deux buts d’écart, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, mais nous devons y croire. Nous avons essayé de nous créer des occasions, mais ce n’est pas facile contre cette équipe qui est très bien organisée, a d’abord souligné l’entraîneur allemand. Mais selon moi, le penalty (de Lukaku) est une mauvaise décision de l’arbitre, a-t-il poursuivi. Nous n’avons pas eu de chance avec les décisions de l’arbitre, nous aurions pu avoir un penalty aussi. Nous devons accepter le résultat. Dans cette compétition, nous jouons tout le temps contre de très bonnes équipes et ces équipes sont très efficaces et réussissent à gagner ce genre de rencontres. Ce n’est pas facile de jouer l’Inter Milan avec deux buts d’écart, nous devrons être offensifs et en même temps ne pas encaisser de buts.»

