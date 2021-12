Le PSG prépare du très lourd pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

La semaine a été plutôt bonne pour le PSG. Lundi soir, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le club de la capitale a vu Lionel Messi être nommé meilleur joueur de l'année 2021, alors que Gigi Donnarumma a lui reçu le trophée du meilleur portier de l'année. De quoi confirmer, s'il y avait encore besoin, que l'effectif du leader de la Ligue 1 fait partie des meilleurs du monde, voire est le meilleur...

Et chez les dirigeants, on est forcément satisfait, puisqu'avoir un Ballon d'Or fraîchement nommé dans ses rangs permet au club d'entrer dans une nouvelle dimension, et ce sur tous les plans. Alors que les Parisiens défient Nice ce soir au Parc des Princes, un énorme hommage va être rendu à l'Argentin.

Messi va célébrer le titre avec le public parisien

Comme l'indique le quotidien l'Equipe, le PSG va organiser une célébration, un peu dans l'urgence certes, pour que l'Argentin puisse fêter ce sacre avec son public. Un temps incertain, le natif de Rosario sera bien de la partie et disputera la rencontre face aux Niçois. Le journal indique que des leds seront disposés autour de la pelouse avec des messages, et un clip sera diffusé sur les écrans géants du Parc.

Puis, l'ancien du Barça foulera la pelouse et présentera le trophée aux supporters qui viendront sûrement en nombre. A noter aussi que les façades des deux boutiques officielles du club ainsi que l'entrée du stade seront recouvertes de photos du numéro 30 parisien. De belles images nous attendent ce soir du côté de la Porte de Saint-Cloud...

