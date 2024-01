Le FC Barcelone a trouvé une énième combine pour pouvoir recruter

C’est un sujet récurrent depuis des années déjà : le FC Barcelone veut toujours recruter, et les médias espagnols font régulièrement des articles pour évoquer les pistes du club catalan. Seulement, les fans et surtout les dirigeants sont confrontés à une réalité : le Barça est dans une situation financière très compliquée. Sans parler de ce fair-play financier très strict imposé par la Liga à ses équipes qui rend encore plus difficiles les travaux du champion d’Espagne en titre sur le mercato. Cet hiver encore, ça s’annonce compliqué.

Si Xavi a vu Vitor Roque débarquer dans son vestiaire, l’opération étant conclue depuis l’été dernier, il exige aussi l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain à sa direction. Seulement, cette dernière a reçu un nouveau coup dur ces derniers jours : la société Libero, qui s’était engagée à verser 40 millions d’euros pour les 10% de Barça Vision (société digitale du club), ne va finalement pas signer ce chèque sur lequel les Catalans comptaient pour espérer faire une petite opération cet hiver.

Joan Laporta a la solution

Dans l’état actuel des choses, le Barça ne peut faire venir aucun joueur et devrait encore avoir des complications majeures pour enregistrer ses joueurs. Seulement, on dirait bien que Joan Laporta a trouvé un autre stratagème pour pouvoir recruter, comme il a si bien su le faire depuis sa prise de pouvoir en 2021. Le quotidien Sport indique ainsi que le Barça est en passe de trouver solution à ce problème en vendant une partie de Barça Studios, société audiovisuelle du club. Des discussions sont en cours avec deux fonds d’investissement, et le champion d’Espagne pourrait donc rapidement récupérer un chèque intéressant.

Ce nouveau levier permettrait donc de recruter cet hiver, et il y a déjà plusieurs noms qui sont étudiés par la direction. Aleix Garcia, le milieu de terrain de Girona, est le grand favori de Xavi et la direction. L’objectif est de recruter un joueur qui puisse avoir un rôle important, et non une solution de dépannage temporaire. Rendez-vous d’ici la fin du mercato !