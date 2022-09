Milan : Sergiño Dest ne veut pas retourner au Barça

Prêté lors du dernier jour du mercato par le FC Barcelone, Sergiño Dest (21 ans) a rejoint l'AC Milan pour une saison, avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Après seulement deux matches disputés sous ses nouvelles couleurs, l'arrière droit assure qu'il est heureux à Milan et qu'il veut rester à San Siro.

«Je suis très heureux ici et je vais me donner à 100 % pour rester. Il y a une option d'achat dans le contrat entre l'AC Milan et Le FC Barcelone, pour que je fasse de mon mieux car j'espère que Milan me signera», a expliqué l'Américain ce vendredi, en conférence de presse. Avec les arrivées de Jules Koundé et Hector Bellerin cet été, son temps de jeu n'est pas assuré en Catalogne.