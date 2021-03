OM : Pascal Olmeta sous le charme de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Arrivé à l'Olympique de Marseille au début du mois, Jorge Sampaoli a déjà connu la victoire à deux reprises, mais l'Argentin a également vu son équipe s'incliner lourdement sur la pelouse de l'OGC Nice. L'ancien coach de l'Atlético Mineiro doit donc imposer sa patte et c'est ce qu'il est en train de faire en pleine trêve internationale avec les joueurs à disposition. En tout cas, certains sont déjà conquis, et c'est le cas de Pascal Olmeta. Gardien du club phocéen de 1990 à 1993, ce dernier a dit tout le bien qu'il pensait du technicien de 61 ans.

«Sampaoli c'est un régal. J'adore ce style d'entraîneur. Il peut faire la différence car il comprend le jeu. Il vit pour le football. Je me demande s'il ne vit pas plus dans les stades qu'avec sa famille. C'est quelqu'un de passionné. Vu sa mentalité, je pense que si la situation ne lui convient pas, il partira. Il ne va pas perdre son temps s'il n'est pas écouté. (...) Sampaoli est venu à Marseille, il accepte le challenge, il sait qu'il y a quelques matches à venir, il sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il aura la franchise de dire à tel ou tel joueur 'Je ne te veux plus'. Il sait qu'il a un carnet d'adresses pour faire venir certains joueurs à l'OM. De ce côté-là, je ne me fais pas de souci. Ce mec, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Enzo Francescoli, est passionné. Il ne peut que réussir», a lâché Olmeta à La Provence.