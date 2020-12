L'estimation complètement folle d'Aston Villa pour Jack Grealish

Depuis plusieurs mois maintenant, Jack Grealish n’en finit plus d’impressionner son monde et démontre qu’il est aujourd’hui entré dans la cour des grands. En contribuant grandement au maintien des Villans dans l’élite anglaise, le néo international anglais de 25 ans a tout bonnement fait grimper sa cote auprès des cadors des cinq grands championnats européens. Alors qu’il était estimé à 83 M€ l’été dernier, The Telegraph nous apprend ce jeudi que le natif de Birmingham le serait davantage aujourd’hui.

Le quotidien britannique indique qu’il faudra débourser pas moins de 110 M€ pour s’attacher les services de celui qu’on ne présente plus en Angleterre. Ses cinq buts inscrits et six passes décisives délivrées en neuf matches de championnat parlent pour lui et ne devraient pas faire baisser une cote qui tend à monter en flèche sur le marché. Reste désormais à savoir quelle formation aura la possibilité d’aligner un tel montant alors que l’épidémie de coronavirus continue de toucher de plein fouet les finances des clubs.