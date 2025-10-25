Odsonne Édouard dévoile ses deux modèles au PSG

De retour en Ligue 1 cet été pour rejoindre le RC Lens, après des expériences en Écosse (Celtic) et en Premier League (Crystal Palace, Leicester), Odsonne Édouard est revenu sur son parcours lors d’un long entretien accordé à L’Équipe. L’ancien espoir formé au PSG s’est notamment attardé sur ses années au centre de formation parisien et son adaptation rapide à l’équipe première, à 17 ans, grâce au soutien de deux anciennes stars du club de la capitale.

« Mon adaptation a été très rapide, parce qu’on avait une super génération chez les jeunes. Puis je suis monté chez les pros à 17 ans en 2015, avec les superstars. J’avais beaucoup de pression lors des premiers entraînements, mais ils m’ont tout de suite mis à l’aise. Quand on sort du centre, on joue pour s’amuser, mais une fois avec eux, tout ça, c’est terminé, interdit de perdre. Il y avait une mentalité de vainqueur et il fallait s’en imprégner. Mais que ce soit (Zlatan) Ibrahimovic ou (Edinson) Cavani, les deux étaient très protecteurs avec moi et me donnaient beaucoup de conseils. On faisait des exercices de finition où j’essayais de les imiter. Je ne suis pas comme eux aujourd’hui (rires), mais ils m’ont rendu meilleur. Dès que je perdais des ballons ou ratais des occasions, Zlatan me disait de rester après l’entraînement pour travailler encore et encore », a confié le natif de Bobigny.