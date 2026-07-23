Manchester City veut prolonger deux nouveaux cadres

Après avoir officialisé la prolongation de Phil Foden, Manchester City poursuit son opération sécurisation de ses cadres. Selon The Athletic, le club anglais est en négociations avancées avec Jérémy Doku et Abdukodir Khusanov afin de prolonger leurs contrats jusqu’en 2031. Les deux joueurs sont considérés comme des éléments majeurs du nouveau projet mené par Enzo Maresca.

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Arrivé de Lens en janvier 2025, Khusanov s’est rapidement imposé en défense, profitant notamment des blessures de Ruben Dias et Josko Gvardiol. De son côté, Doku s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif, avec plus de 40 apparitions lors de chacune de ses trois saisons à Manchester City. Après avoir sécurisé Phil Foden jusqu’en 2030, les Citizens souhaitent désormais verrouiller l’avenir de deux autres piliers de leur effectif.