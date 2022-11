Coupe du monde 2022 : les Bleus racontent leurs premiers pas au Qatar

L'équipe de France est arrivée ce mercredi soir à Doha pour préparer la Coupe du monde 2022. Les Bleus remettent donc leur titre en jeu. Mais avant ça, Olivier Giroud et Aurélien Tchouameni se sont prêtés au jeu des médias puisqu'ils ont donné la première conférence de presse ce jeudi après-midi, à peine un jour après leur arrivée donc. Pas de quoi raconter grand-chose sur Doha. «Pour être honnête, on a fait que dormir depuis qu'on est arrivé», confie en rigolant, Aurélien Tchouameni. Mais les deux joueurs ont tout de même pu évoquer les conditions climatiques et d'accueil au Qatar. «Je m'attendais à pire, à plus de chaleur. Ce sont de belles infrastructures, tout est mis en place pour qu'on se sente bien. J'espère qu'on restera le plus longtemps possible dans cet hôtel», a expliqué le milieu du Real Madrid.

Même son de cloche du côté d'Olivier Giroud qui n'a pas semblé inquiété par la chaleur étouffante propre à Doha. «C’est mieux que si on jouait ici en juillet. Ça reste 30 degrés, mais c’est une chaleur assez étouffante. Le premier match, on a la chance de jouer tard. Plus tard, le staff fera en sorte qu’on s’adapte à la chaleur. Mais j'ai le souvenir du Mondial 2014 au Brésil où on avait joué à Brasilia à plus de 30 degrés à 13h face au Nigéria». L'attaquant de l'AC Milan a surtout été bluffé par l'accueil des supporters devant l'hôtel. Des supporters qui venaient principalement des fan-clubs indiens. «J'ai été agréablement surpris. On a été bien accueilli. On a reçu un super accueil dans le hall de l’hôtel. Ça me rappelle la Russie. Je ne savais pas qu’il y avait tant d’Indiens qui nous supportaient (rires). Ça nous fait chaud au cœur surtout qu’ils sont un milliard.»

Le spectre des blessures plane toujours

Après avoir raconté les premières heures des Bleus à Doha, les deux hommes sont revenus sur les nombreuses blessures qui touchent l'équipe de France actuellement. Avec le récent forfait de Christopher Nkunku, Didier Deschamps perd encore un joueur intéressant. Mais il va falloir faire avec. C'est globalement le message qu'a voulu faire passer Olivier Giroud. «Paul Pogba va beaucoup nous manquer, tout comme à Kanté, Maignan, Kimpembe et Nkunku. On est avec eux. Paul, par son charisme et son leadership, va nous manquer, mais il y a des jeunes qui vont se montrer. Moi, je vais jouer le grand frère comme j’aime bien faire. Je prendrai la parole quand il le faudra», a expliqué l'attaquant des Bleus. De son côté, Aurélien Tchouameni a tenu à expliquer que même avec des blessures, la France avait un effectif très intéressant qui pouvait répondre présent. «Après les blessures, je peux vous dire que même comme ça, on est quand craint par certaines sélections. (...) On a perdu des joueurs cadres, mais on a un bon vivier de joueurs. Les objectifs restent les mêmes, ils n'ont pas changé. C'est aux joueurs présents de faire en sorte de les remplacer. À partir du moment où Paul Pogba et Ngolo Kanté ne sont pas là, on sait qu'il y aura des interrogations sur l'expérience etc. C'est à nous de nous servir des critiques, de ce qu'il se dit autour pour se motiver. Pour ma part, ce n'est pas de la pression supplémentaire.»

Mais les nombreuses blessures peuvent par contre affecter le groupe. Ce mercredi, c'est lors d'un simple entraînement que Christopher Nkunku s'est blessé et a été contraint de quitter le groupe et donc de dire adieu au Mondial. Des scènes qui affectent forcément les têtes et qui peuvent entraîner indirectement une certaine gestion jusqu'à la Coupe du monde. Même Didier Deschamps appelle à la prudence visiblement.« Oui, il faut faire attention et tout donner le jour du match. Le coach nous le dit. Après, il y a des impondérables. Il y a de l’exposition par rapport aux blessures. Il faut s’entraîner normalement, ne pas y penser, ne pas se prendre la tête, s’entraîner comme si de rien n’était», détaille ainsi Olivier Giroud. Il faudra effectivement faire comme si de rien n'était surtout lors d'une Coupe du monde qui se jouera donc sans préparation. Mais les Bleus savent désormais à quoi s'attendre à seulement quelques jours du premier match face à l'Australie.