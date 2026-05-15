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Lorient : Bamba Dieng ne prolongera pas son contrat

Par Santi Aouna
1 min.
Bamba Dieng à l'entrainement du FC Lorient @Maxppp

Bamba Dieng réalise une excellente deuxième partie de saison avec le FC Lorient. Auteur de 16 buts en 25 matches, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, qui a également trouvé le chemin des filets à 5 reprises en Coupe de France, a dépassé son précédent record personnel établi lors de la saison 2021-2022, où il avait inscrit 8 buts sous les couleurs marseillaises.

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En fin de contrat le 30 juin prochain après un bel exercice réalisé sous la houlette d’Olivier Pantaloni, le Sénégalais de 26 ans ne prolongera pas son aventure chez les Merlus, comme nous pouvons le révéler. Une situation qui renforce encore l’intérêt autour de son profil, alors que plusieurs formations françaises et étrangères devraient être intéressées par son profil. Lorient, par la voix du directeur sportif Laurent Koscielny, avait pourtant essayé de prolonger son contrat cette saison.

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