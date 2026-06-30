La nouvelle masterclass de Mbappé et Olise enflamme les réseaux

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le duo français Kylian Mbappé et Michael Olise, une nouvelle fois décisifs lors du succès face à la Suède (3-0). Deux buts pour l’un et deux passes décisives pour l’autre qui permettent aux Bleus de se hisser en 1/8e de finale face au Paraguay. Après une nouvelle prestation très emballante des deux attaquants tricolore, les réseaux sociaux n’ont pas tardé à réagir.