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La nouvelle masterclass de Mbappé et Olise enflamme les réseaux

Par Quentin Baty
France 3-0 Suède
winamax
1 1.26 N 6.00 2 10.5 bonus 100€

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le duo français Kylian Mbappé et Michael Olise, une nouvelle fois décisifs lors du succès face à la Suède (3-0). Deux buts pour l’un et deux passes décisives pour l’autre qui permettent aux Bleus de se hisser en 1/8e de finale face au Paraguay. Après une nouvelle prestation très emballante des deux attaquants tricolore, les réseaux sociaux n’ont pas tardé à réagir.

Pub. le - MAJ le
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