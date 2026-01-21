L’OL a observé Noah Nartey 14 fois au Danemark !

Il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Noah Nartey, milieu danois de 20 ans en provenance de Brøndby, devenant aisni la deuxième recrue du mercato hivernal après Endrick. Suivi de longue date par l’OL, il s’était déjà trouvé sur les radars du club lors du dernier mercato estival. Et dans un entretien accordé à OL TV, le nouveau numéro 99 des Gones a pu apprendre une petite anecdote sur son transfert.

En effet, la direction lyonnaise est partie observer Noah Nartey quatorze fois en deux ans. La première venue des scouts lyonnais date de février 2024. Le milieu a d’ailleurs répondu : «c’est plus facile de venir quand tu sais qu’un club te veut vraiment. Il est alors plus facile de savoir où tu veux aller et pour moi, l’OL me voulait et je voulais vraiment ce club aussi. Je pense que c’est le mariage parfait.»