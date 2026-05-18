Bernardo Silva pourrait finalement rester à Manchester City !

La situation à Manchester City connaît un tournant inattendu concernant l’avenir de ses deux figures majeures, Pep Guardiola et Bernardo Silva. Alors que les rumeurs d’un départ du technicien espagnol se faisaient insistantes ces dernières semaines, plusieurs sources indiquent désormais qu’il serait davantage enclin à poursuivre l’aventure jusqu’au terme de son contrat, fixé en 2027. Malgré une saison en demi-teinte, l’entraîneur catalan estimerait disposer d’un effectif toujours compétitif et capable de retrouver les sommets dès l’exercice prochain.

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Dans le même temps, le cas de Bernardo Silva reste étroitement lié aux mouvements du mercato, notamment du côté du FC Barcelone. Longtemps annoncé proche d’un départ vers la Catalogne, le Portugais voit son dossier se complexifier, Deco n’ayant pas encore pu lui garantir ni rôle clair ni conditions contractuelles adaptées. Si l’idée d’un départ a été évoquée, notamment avec l’intérêt de la Juventus, l’incertitude domine à présent, d’autant que des sources proches de City évoquent même la volonté de Guardiola de conserver son milieu de terrain. Une situation encore totalement ouverte à l’approche de la fin de saison.