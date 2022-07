Alexander Djiku joueur ghanéen de l'année

Auteur d'une belle saison qui s'est achevée à la sixième place de Ligue 1 avec Strasbourg, Alexander Dijku (27 ans) s'affirme encore une fois comme une référence au poste de défenseur central dans le championnat. Le natif de Montpellier a disputé 33 matches pour 1 but avec les Alsaciens l'an dernier.

Débutant en sélection ghanéenne en 2020, il a pris en importance (17 capes, 1 but) et aidé les Black Stars à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Sa belle saison lui a valu le titre de meilleur joueur ghanéen de l'année.

Winner of the Footballer of the year award 2022🔥@alex_djiku



