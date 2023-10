OM : Jonathan Clauss dévoile les coulisses de la méthode Gattuso

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, le latéral droit des Bleus, Jonathan Clauss, s’est confié sur l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM. L’occasion pour le natif de Strasbourg de revenir sur sa relation avec l’Italien. «Il est derrière moi, on a beaucoup de discussions. Il aime pour l’instant ce que je propose. Donc c’est tant mieux pour moi. C’est un gagnant, un bagarreur, un combattant dans l’arme. Il a cette grinta que je n’ai peut-être pas autant développé que lui. C’est là-dessus qu’il vient beaucoup me chercher. Cet aspect chien, avoir la dalle. Parfois, il en exagère. Mais je n’en rigole même pas du tout, je ne prends absolument rien à la rigolade. Quand il vient me chercher dessus, je sais qu’il a totalement raison. C’est pour ça que ce qu’il peut m’apporter là-dessus, je peux encore gratter dedans».

La suite après cette publicité

Relancé sur la méthode Gattuso, l’ancien joueur du RC Lens a par ailleurs avoué que la philosophie de l’ancien coach de Valence était totalement aux antipodes de celle prônée par un certain Marcelino. «Le mot, c’est vraiment ça: différent. C’est complètement différent. Marcelino voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon. Derrière, défensivement, on n’était pas forcément obligés d’aller chercher extrêmement haut. On attendait les équipes adverses, c’était plutôt dans cette optique. Avec Gattuso, c’est plus dans le physique, plus dans le pressing, plus dans le contre-pressing, plus dans les efforts. Mais les efforts quelconques, que ce soit une sortie de bloc, un dégagement du gardien où il veut que ses défenseurs sprintent jusqu’à la ligne du milieu de terrain. C’est peut-être bête à dire, mais des efforts répétés sur un match complet puisent de l’énergie. Du coup, il faut du coffre».