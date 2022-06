OM : ce qu’il faut savoir sur Javier Ribalta

La suite après cette publicité

- Il a commencé tout en bas de l'échelle

Comme il l'a avoué dans un entretien accordé au journal Marca, Javier Ribalta (41 ans) n'était pas réellement un excellent joueur de foot. Certains, pour rester proches de leur passion choisissent d'être agents ou encore journalistes. Lui prend le rôle d'éducateur dans l'école San Ignacio, explique le très bon Clean Sheet. C'est à 27 ans qu'il obtient son premier poste de directeur sportif en Segunda B, à l'Unió Esportiva Miapuesta Castelldefels, en Catalogne. Un poste qui va lui permettre de rencontrer beaucoup de monde.

- Il est repéré par le responsable du scouting de Liverpool

À l'époque, tous les yeux sont rivés vers le centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Il n'est donc pas étonnant que certains établissent leur camp de base pour sillonner l'Europe. C'est notamment le cas de Mauro Pederzoli, l'élément de Liverpool. Les deux hommes se rencontrent alors et vont nouer une amitié sans faille qui fera que l'Italien embauchera l'Espagnol. Lors de l'été 2008, Pederzoli deviendra directeur sportif du Torino et emmènera dans ses bagages le jeune Catalan.

- Bruno Fernandes et Alvaro Morata

C'est probablement en Italie qu'il a fait ses meilleurs coups. Avant de partir de Novara, il laisserait, selon le site susmentionné, une recommandation : Bruno Fernandes. Le joueur actuel de Manchester United est alors au centre de formation de Boavista et valait 40 000 euros. Quelques mois plus tard, il sera revendu pour 2,4 millions d'euros à l'Udinese, une belle plus-value. À son actif, aussi, l'arrivée de Morata à la Juventus. Son père le remerciera même lorsque l'attaquant signera au Real Madrid : « Javier a toujours été le supporter numéro 1 d'Alvaro à Turin. Le traitement qu'il lui a accordé a été essentiel pour lui, et cela nous a fait nous sentir à l'aise. Il connaît le football et il est très prévenant, c'est un phénomène ».

- Le Monchi de la Juve

Entre 2012 et 2017, il est directeur du recrutement de la Juventus, c'est d'ailleurs sûrement là qu'il croise Pablo Longoria pour la première fois. Il s'est évertué à trouver des joueurs plutôt libres de tout contrat et qui peuvent apporter à la Vieille Dame. Une technique rusée digne de Monchi, le directeur sportif de Séville, flairant les bons coups à moindre coût. C'est ainsi qu'il fait venir Paul Pogba et Dani Alvès notamment. Plutôt pas mal, non ?

- Il s'est manqué à Manchester United

Si sa terre d'adoption est l'Italie, il a aussi fait un tour en Russie (Zenit) et en Angleterre (Manchester United). C'est d'ailleurs peut-être dans le pays de la Reine Elizabeth II qu'il se manque le plus. Recruté aussi pour ses talents de recruteurs à bas prix, il se manque complètement sur beaucoup de dossiers : Alexis Sanchez, Victor Lindelöf, Diogo Dalot, Romelu Lukaku. Des joueurs qui, au mieux, deviendront des joueurs de rotation et certains qui disparaîtront même complètement. Mais, à l'échelle de l'OM, il devrait largement faire le boulot et bien s'entendre avec Pablo Longoria puisque tous les deux adorent regarder des vidéos et s'abreuver de data...