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Antoine Sibierski rebondit à Anderlecht

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Antoine Sibierski @Maxppp

Directeur sportif de Troyes depuis 2024, Antoine Sibierski avait annoncé son départ de l’Aube il y a quelques jours. L’ancien milieu de terrain n’a pas tardé à rebondir puisqu’il vient d’être nommé directeur sportif du géant belge, Anderlecht.

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RSC Anderlecht
Antoine Sibierski est le nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht. De 51-jarige Fransman krijgt de verantwoordelijkheid over het sportieve beleid van paars-wit. 🟣⚪
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«Antoine Sibierski prend ses fonctions de directeur sportif du RSC Anderlecht avec effet immédiat. Le Français de 51 ans sera responsable de la politique sportive et de la gestion quotidienne de toutes les équipes professionnelles (équipe première, jeunes et féminine) et supervisera également les départements de recrutement et de performance», peut-on lire dans le communiqué publié par le club belge.

Pub. le - MAJ le
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