La terrible statistique de l’Atlético de Madrid cette saison inquiète déjà les observateurs. En effet, avec seulement deux points pris sur neuf possibles, les Colchoneros signent leur pire départ sous l’ère Diego Simeone et pointent actuellement à la 17e place du classement en Liga, juste au-dessus de la zone de relégation. Même si le club peut se rassurer sur certains moments de jeu prometteurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes : aucune équipe dans l’histoire de la Liga n’a réussi à remporter le titre après un début aussi catastrophique. Cette réalité met en lumière à quel point le retard accumulé dès l’entame de saison peut coûter cher dans la course au championnat.

La suite après cette publicité

Les projections d’Opta, basées sur le big data et les statistiques avancées, confirment l’ampleur du problème. Selon ces modèles, l’Atlético ne figure même pas parmi les trois équipes les plus susceptibles de remporter la Liga et se retrouve cinquième avec seulement 2,61 % de chances, derrière l’Athletic Club et Villarreal. Le Real Madrid et le FC Barcelone dominent largement les prévisions avec respectivement 39,48 % et 47,90 % de probabilités. Cette analyse statistique illustre brutalement que, pour l’instant, l’Atlético de Madrid de Griezmann est hors course pour le titre et doit impérativement inverser la tendance pour espérer rester dans la lutte. Les hommes de Simeone affrontent Villareal le 13 septembre prochain, et cette fois-ci, il ne faudra pas laisser filer des points.