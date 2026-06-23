CdM 2026 : Guy Stéphan coachera les Bleus face à la Norvège

La rencontre entre la France et la Norvège, prévue vendredi pour la première place du groupe I de la Coupe du Monde 2026, aura une saveur particulière sur le banc tricolore. En raison du décès de sa mère, Didier Deschamps a quitté les États-Unis pour rejoindre ses proches et assister aux obsèques. Le sélectionneur des Bleus ne pourra donc pas être présent pour ce dernier rendez-vous de la phase de groupes, quelques heures seulement après la qualification acquise face à l’Irak (3-0).

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C’est donc Guy Stéphan qui assurera l’intérim à la tête de l’équipe de France. Fidèle adjoint de Didier Deschamps depuis de nombreuses années, le technicien de 69 ans a été désigné pour diriger les Bleus face aux Scandinaves, avec l’accord du président de la FFF Philippe Diallo. Une mission importante pour celui qui connaît parfaitement le fonctionnement du groupe tricolore et qui aura la responsabilité de guider les Français dans leur quête de la première place avant le retour attendu de Didier Deschamps.