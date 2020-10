Bayer Leverkusen-OGC Nice : les compositions officielles

Après les soirées Ligue des Champions, place à la Ligue Europa que l'on espère moins meurtrière pour les clubs français. Ce qui ne s'avère pas forcément évident au regard de la première affiche. Face à l'OGC Nice, le Bayer Leverkusen de Peter Bosz (actuel 9e de Bundesliga) se présente comme le favori, notamment dans son antre. Pour cette entrée en matière, Lukas Hradecky garde les buts allemands, derrière une défense à quatre composée de Wendell, Edmond Tapsoba, Sven Bender et Lars Bender.

Un cran plus haut, Julian Baumgartlinger accompagne Exequiel Palacios à la récupération, tandis que Leon Bailey, Nadiem Amiri et Moussa Diaby forment la ligne de trois offensifs. Lucas Alario est pour sa part aligné en pointe de ce 4-2-3-1. Du côté des Aiglons, Patrick Vieira peut avancer une équipe-type. Walter Benítez est le dernier rempart, protégé par la triplette de centraux Stanley Nsoki, Dante, Robson Bambu. Hassane Kamara et Jordan Lotomba font office de pistons autour de Pierre Lees Melou, Morgan Schneiderlin et Hicham Boudaoui, tandis que le performant Amine Gouiri est associé au revenant Kasper Dolberg devant.

Les compositions des équipes :

Bayer Leverkusen : Hradecky - Wendell, Tapsoba, S.Bender, L.Bender - Baumgartlinger, Palacios - Bailey, Amiri, Diaby - Alario.

OGC Nice : Benítez - Nsoki, Dante, Bambu - Kamara, Lees Melou, Schneiderlin, Boudaoui, Lotomba - Gouiri, Dolberg.