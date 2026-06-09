Le gros coup de frein du Barça sur le mercato !

Le début du mercato a été chaud pour le FC Barcelone. Envoyant un sacré message en déboursant 80 millions d’euros sur l’ailier anglais de Newcastle Anthony Gordon, le club catalan avait ensuite mis le feu en trouvant un accord avec Julian Alvarez. Néanmoins, le buteur argentin a rapidement vu l’Atlético de Madrid montrer les muscles pour le conserver. Également engagé sur le dossier Bernardo Silva puisque ce dernier a atteint la fin de son contrat avec Manchester City, le club blaugrana a été actif, mais la situation devrait changer au cours des prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Alors que la Coupe du Monde va occuper la planète football, le FC Barcelone ne fera pas de folies dans ses mouvements. Comme le rapporte Marca, les Blaugranas ne vont pas jouer aux surenchères avec le Real Madrid, Arsenal et le Paris Saint-Germain qui seraient prêts à mettre 150 millions d’euros pour Julian Alvarez. Les Catalans sont toujours intéressés, mais ne veulent pas aller au-delà de 100 millions d’euros. Son de cloche assez proche dans le dossier Bernardo Silva. D’après Sport, les Barcelonais avaient bien avancé dans le dossier, mais entendent d’abord faire partir Ansu Fati et Marc Casado. De plus, le Barça n’envisage pas d’élever son offre pour le joueur portugais qui est aussi suivi par d’autres écuries.

La suite après cette publicité

Deco calme le jeu

Une posture qui diffère vraiment de celle annoncée en début de mercato avec une grosse offre rapidement conclue pour Anthony Gordon. Mais justement, la volonté du FC Barcelone c’est d’être actif, mettre le prix, mais ne pas faire de folie non maîtrisée. De plus Deco s’est offert une certaine tranquillité sur le mercato comme le souligne Sport. Lançant en coulisses de nombreux dossiers, le directeur sportif portugais n’a pas la pression et peut faire durer des discussions déjà lancées.

C’est notamment le cas de João Cancelo prêté l’hiver dernier par Al-Hilal et qui devrait rester définitivement. Outre le Portugais, João Pedro de Chelsea est vu comme le plan B en cas d’échec dans le dossier menant à Julian Alvarez. Deco entend aussi libérer des joueurs et outre Ansu Fati et Marc Casado, c’est le Français Jules Koundé qui pourrait en faire les frais. Prenant quelques jours de repos avec son adjoint Bojan Krkic lors de la tournée des légendes du Barça à Séoul, Deco joue la montre et entend montrer que le Barça sera actif, mais pas à n’importe quelle condition.