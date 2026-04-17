Indice UEFA : la France se redresse, l’Angleterre sur une autre planète !

C’est ce qu’on appelle un sursaut d’orgueil. Alors que l’on craignait une fin de campagne européenne en apnée pour nos derniers représentants, la France a repris des couleurs cette semaine grâce à deux prestations de haute volée. Le PSG, d’abord, a frappé un immense coup en allant s’imposer sur la pelouse de Liverpool (0-2) en Ligue des Champions. Une victoire de prestige face à un cador européen qui confirme le statut de très grand d’Europe du club de la capitale, qui reste sur les derniers mois la meilleure formation d’Europe, sans discussion aucune.

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Mais la grande sensation est venue d’Alsace. Le RC Strasbourg a littéralement pulvérisé les Allemands de Mayence (4-0) en Ligue Europa Conférence, s’offrant une remontada et par conséquent une qualification éclatante venant gonfler le pactole français au coefficient UEFA. Ces deux victoires combinées font un bien fou à la France, qui se redresse au moment le plus critique de la saison.

Le Portugal et l’Italie en ligne de mire pour le sprint final

Grâce à la résilience de ses deux porte-étendards, la France (17,535 points sur l’exercice en cours) peut revoir ses ambitions à la hausse pour cette fin de saison. Si la sixième place actuelle sur 2025-26 peut sembler frustrante, la dynamique est désormais de notre côté face à nos adversaires directs.

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L’Italie, actuellement cinquième de la saison (19,000 points), a tout simplement vu ses derniers espoirs s’envoler : la Botte n’a plus aucun club en lice (0/7) depuis l’élimination de la Fiorentina face à Crystal Palace. De son côté, le Portugal (20,100 points) ne tient plus qu’à un fil avec un seul représentant encore en course, Braga, qui s’est tout de même offert le scalp du Betis d’Antony. Avec deux clubs qualifiés, la France a mathématiquement les cartes en main pour fondre sur ses concurrents d’ici la fin du mois de mai.

La folle hégémonie de l’Angleterre sur la scène continentale

Si la bataille fait rage au pied du podium, tout en haut, le suspense n’existe plus. L’Angleterre réalise une saison tout bonnement exceptionnelle, frôlant l’indécence. Avec encore 4 représentants en lice à ce stade très avancé de la compétition, la Premier League écrase la concurrence malgré un PSG qui a tout de même éliminé Chelsea puis Liverpool. Au classement de l’année en cours, les Anglais culminent à 26,569 points, reléguant leur dauphin espagnol à plus de 5 points ! Une domination totale.

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L’Espagne, justement, tente de s’accrocher à sa deuxième place (21,406 points) mais accuse sérieusement le coup. La Liga a subi un véritable tremblement de terre avec les éliminations fracassantes de ses deux mastodontes : le Real Madrid et le FC Barcelone ont tous les deux pris la porte. Une hécatombe qui laisse l’Espagne avec seulement deux clubs survivants (le Rayo Vallecano qui va d’ailleurs affronter Strasbourg et l’Atletico de Madrid en Ligue des Champions) et qui offre un boulevard à une Angleterre intouchable.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 17/04/2026)

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-1. Angleterre 26,569 points (4/9)

-2. Espagne 21,406 points (2/8)

-3. Allemagne 21,214 points (2/7)

-4. Portugal 20,100 points (1/5)

-5. Italie 19,000 points (0/7)

-6. France 17,535 points (2/7)

-7. Pologne 15,750 points (0/4)

-8. Grèce 14,200 points (0/5)

-9. Danemark 12,250 points (0/4)

-10. Chypre 12,156 points (0/4)

…

-14. Pays-Bas 9,979 points (0/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 117,408 points

-2. Italie 99,946 points

-3. Espagne 96,359 points

-4. Allemagne 92,331 points

-5. France 82,712 points

-6. Portugal 72,766 points

-7. Pays-Bas 67,929 points

-8. Belgique 62,250 points

-9. Turquie 51,875 points

-10. Rep.Tchèque 48,525 points